2022/07/01 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلى إيراد شهري بتاريخ العراق..النفط تعلن البيع بأكثر من 11.5 مليار دولار في حزيران الماضي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعلى إيراد شهري بتاريخ العراق.. النفط تعلن البيع بأكثر من 11.5 مليار دولار في حزيران الماضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعلى إيراد شهري بتاريخ العراق.. النفط تعلن البيع بأكثر من 11.5 مليار دولار في حزيران الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).