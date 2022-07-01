2022/07/01 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن حكم المحكمة العليا بانتفاء الحق الدستوري للنساء بالإجهاض بأنه "مروع"، واعتبر أن الرجال الأمريكيين وليس النساء فقط، سيشعرون بعواقب ذلك.

وقال بايدن في لقاء افتراضي مع المحافظين: "هذا قرار فظيع ومتطرف، في رأيي، يغير الحياة ويؤثر على صحة ملايين النساء.



أشارك الغضب العام بشأن هذه المحاكمة المتطرفة التي ستعيد أمريكا إلى حقوق أقل، واستقلالية أقل".

ووفق بايدن، فإن قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض هو انتهاك للحقوق الشخصية للمرأة.



وقال بايدن: "سنرى أنها تتوسع لتشمل الرجال".

وألغت المحكمة العليا التي يسيطر عليها المحافظون، من خلال مراجعة قضية رو ضد ويد لعام 1973، الضمانات الدستورية للحق في إنهاء الحمل وسمحت للولايات الأمريكية بتنظيم هذه الممارسة بنفسها.

ويخطط ما يقرب من نصف الولايات الخمسين لحظر أو تقييد الإجهاض بشكل كبير على أراضيها.



وحتى الآن، لم يسمح للسلطات الأمريكية بتنظيم عمليات الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وخلال الثلث الثاني من الحمل، لم يسمح بالتدخل إلا من أجل حماية صحة الأم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: قرار المحكمة العليا حول الإجهاض "مروع" وسيشعر الرجال بعواقبه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: قرار المحكمة العليا حول الإجهاض "مروع" وسيشعر الرجال بعواقبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).