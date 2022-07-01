أوكرانيا تتهم الروس بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان

2022/07/01 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الجيش الأوكراني الروس، الجمعة، بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان في البحر الأسود والتي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها من الجيش الروسي، الخميس.

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