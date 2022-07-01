العراق وأذربيجان يبحثان تفعيل مذكرات التفاهم بينهما

2022/07/01 | 22:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، مع وزير خارجية أذربيجان عزيز أوغلو بايراموف، تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين.وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الوفد العراقي المشارك في مؤتمر "باكو" الدولي نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد وزير التقى خارجية جمهورية أذربيجان عزيز أوغلو بايراموف في مقر وزارة الخارجية الأذربيجانية، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك، ومنها السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات الثنائية الدبلوماسية بين البلدين، وحضر اللقاء السادة النواب أعضاء الوفد والقائم بأعمال السفارة في العاصمة باكو." واكد عبد الله خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم بين بغداد وباكو، سيما هناك مشتركات وروابط ثقافية ودينية بين الشعبين الصديقين، فضلاً عن أهمية إستمرار التنسيق والتعاون وتبادل الزيارات على مستوى الحكومي والبرلماني، وتنشيط السياحة وفتح خطوط الطيران وتسهيل منح تأشيرات الدخول للوافدين العراقيين إلى أذربيجان.

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