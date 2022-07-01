2022/07/01 | 23:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشفت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، تفاصيل اغتيال التدريسي في جامعة بابل، فيما أعلنت القبض على الجاني.وذكرت الخلية في بيان ورد لإيرث نيوز، أنه “بعد أن توفرت معلومات بفقدان الدكتور( علاء عباس خضير) أحد الأستاذة في جامعة بابل ، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات […]

ظهرت المقالة مفاجأة صادمة حول هوية الجاني ..



الكشف عن تفاصيل اغتيال الأكاديمي في جامعة بابل أولاً على ايرث نيوز.

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