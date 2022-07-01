بوقت قياسي.. وكالة الاستخبارات تكشف تفاصيل جريمة مقتل الاستاذ الجامعي ببابل

2022/07/01 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تمكنها خلال وقت قياسي عن تفاصيل حادث قتل بشع لأستاذ جامعي في محافظة بابل.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "خلال اقل من ١٨ ساعة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من كشف تفاصيل حادث قتل بشع لاستاذ جامعي في محافظة بابل".واضافت انه "سيتم عرض تفاصيل الحادث والاعترافات في وقت لاحق".

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