"من الباب إلى الباب".. بوابة جديدة للربط الاقتصادي والتجاري بين العراق والأردن

2022/07/01 | 23:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق العراق والأردن على آلية جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين تعرف بنظام "من الباب إلى الباب".نتعرف عبر هذا التقرير على هذه الآلية، ومتى تم التعاقد عليها، وما طبيعة عملها، وما سينفذ من خلالها؟

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