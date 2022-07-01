مباحثات بين العراق واذربيجان لتفعيل مذكرات التفاهم

2022/07/01 | 23:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله أحمد، اليوم الجمعة، تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين.وذكر بيان للمكتب الاعلامي ، وتلقته ايرث نيوز، ان “رئيس الوفد العراقي المشارك في مؤتمر “باكو” الدولي شاخوان عبدالله، ووزير خارجية جمهورية أذربيجان عزيز أوغلو بايراموف في مقر وزارة الخارجية الأذربيجانية، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة الموضوعات والقضايا […]

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