"جاهزة لدينا".. مستشار الكاظمي يتحدث عن تفاصيل موازنة 2022 وموعد إرسالها للبرلمان

2022/07/01 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادجدد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال وبحسب قرار المحكمة الاتحادية من إرسال الموازنة إلى البرلمان، مؤكدا جهوزيتها لدى الحكومة.

وقال صالح في حديث لـ(بغداد اليوم): "في حال شكلت حكومة في شهر اب او أيلول فبالإمكان تمرير موازنة تكون على شكلين الاول يضمن فيها مصروفات السنة اي من شهر كانون الثاني إلى موعد اقرارها والشكل الثاني فيها يتضمن موازنة لمصروفات ماسيتبقى من السنة".

وأضاف انه "لايمكن إرسال الموازنة في الوقت الحالي بحسب قرار المحكمة الاتحادية من قبل حكومة تصريف الاعمال الا أن نص موازنة ٢٠٢٢ كمسودة جاهز لدى الحكومة".

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