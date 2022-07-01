2022/07/01 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، أن المبعوث الأممي للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، سيزور المغرب، السبت، للقاء مسؤولين، مضيفا أنه يعتزم مقابلة "جميع أصحاب المصلحة في المنطقة في الأيام المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المبعوث الأممي للصحراء الغربية يزور المغرب غدا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المبعوث الأممي للصحراء الغربية يزور المغرب غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).