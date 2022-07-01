وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭:‬الكاظمي‭ ‬سعى في‭ ‬إيران‭ ‬لجعل‭ ‬الحوار‭ ‬معلنا‭ ‬مع‭ ‬السعودية

2022/07/01 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر‭ ‬إيراني‭:‬بايدن‭ ‬هاتف‭ ‬رئيسي‭ ‬حول‭ ‬جولة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المحادثات بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ كشف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬الموضوع‭ ‬الرئيس‭ ‬لمحادثات‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭.‬‮ ‬ وقال‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬العربية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الموضوع‭ ‬الرئيس‭ ‬لمحادثات‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬كان‭ ‬بحث‭ ‬إمكانية‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬علنية‭ ‬بين‭ ‬وزيري‭ ‬خارجية‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية،‭ […]

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