2022/07/01 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصدر إيراني:بايدن هاتف رئيسي حول جولة أخرى من المحادثات بغداد -عبدالحسين غزال كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، الموضوع الرئيس لمحادثات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في زيارته الأخيرة إلى طهران. وقال حسين في مقابلة مع قناة «العربية»، أن الموضوع الرئيس لمحادثات الكاظمي في طهران كان بحث إمكانية إجراء محادثات علنية بين وزيري خارجية إيران والسعودية، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العراقي:الكاظمي سعى في إيران لجعل الحوار معلنا مع السعودية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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