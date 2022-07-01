السلاح المنفلت غير منفلت

2022/07/01 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام قضية‭ ‬السلاح‭ ‬المنفلت‭ ‬او‭ ‬خارج‭ ‬سيطرة‭ ‬الدولة،‭ ‬تتكرر‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬دائم،‭ ‬وبصيغة‭ ‬دعائية‭ ‬غالباً‭.‬والسلاح‭ ‬المقصود‭ ‬أول‭ ‬وهلة‭ ‬هو‭ ‬ذلك‭ ‬الواقع‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬العشائر‭ ‬التي‭ ‬تتقاتل‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬والجنوب‭ ‬لأتفه‭ ‬الأسباب،‭ ‬تحت‭ ‬عناوين‭ ‬الدكة‭ ‬العشائرية‭ ‬وسواها‭.‬كما‭ ‬تذهب‭ ‬بعض‭ ‬الطروحات‭ ‬الى‭ ‬القول‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬مليشيات‭ […]

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