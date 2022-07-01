الكشف عن تفاصيل اغتيال الأكاديمي في جامعة بابل وكشف هوية الجاني

2022/07/01 | 23:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الإعلام الامني، اليوم

الجمعة، تفاصيل اغتيال التدريسي في

جامعة بابل، فيما أعلنت القبض على

الجاني.

وذكرت الخلية في بيان صحفي أنه “بعد أن

توفرت معلومات بفقدان الدكتور( علاء

عباس خضير) أحد الأس

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