محتجون ليبيون يقتحمون مقر البرلمان في طبرق

2022/07/01 | 23:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم المئات من المحتجين الغاضبين مبنى البرلمان الليبي في طبرق، الجمعة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية وأكده شهود عيان لشبكة CNN.

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