اعتقال متهم سرق 63 مليونا من أقاربه في كركوك

2022/07/01 | 23:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك، اليوم الجمعة، القبض على متهم سرق 63 مليونا من أحد أقاربه وإعادة المبلغ إلى صاحبه.وذكرت المديرية في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “مركز شرطة قره هنجير ألقى القبض على متهم بسرقة دار أحد أقاربه وإعاد مبلغ قدره ٦٣ مليون دينار الى صاحبه”.

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