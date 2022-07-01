وآه يالولي - أمان صقر

2022/07/01 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أمان_صقر من قصاصات ..



أمان صقر - ديسمبر 1996وآه يا لولي ..



!! لما قا لولي علي لون عيونِك ..



نسّوني قوليوجيت أقولِك ..



وانا قلبي..



خلِّك شوقي وصلِّك ..



منعوا ..



وصوليوما فيش مثالِك ..وانا حلم جالِكأجمل رجالِك ..



أمير خيالِكواللولي عرَقِك ..



وأموت ما افارقِكمهما يقولوابجوارحي عاشقِك ..



مهما قالوليدانا قلبي طوعِك ..



عمري ف ......





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