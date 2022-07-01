إنكار الاستقلالية باسم الجيوسياسة و/أو السلم - جلبير الأشقر

2022/07/01 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر شهد اليسار المناوئ للحرب وللإمبريالية في العالم برمته انقساما حادا بصدد الحرب في أوكرانيا، وفق خطوط سياسية غير معهودة.



مرد ذلك إلى عاملين، أولهما جِدَّةُ الوضع المتمثل في غزو روسيا لبلد مجاور أضعف، باسم طموحات قومية توسعية معلنة أمام الملأ.



وثانيها، دعم حلف الناتو الفعال والمتسق لمقاومة البلد المعتدى عليه.



وقد سبق لذات اليسار أن اخترقته خلافات بشأن تدخل روسيا الفتّاك في سورية بعد تدخل إيران، بيد ......





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