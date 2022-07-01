المقالة في الدراسات الأدبية الحديثة مفهومها ونشأتها وتطورها وعناصر بنائها - ابراهيم محمد

2022/07/01 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_محمد التعايش السلمي ونبذ التطرفابراهيم محمد و محمد عثمان الحلو التعايش السلمي يتضمن حقَّ الفرد والمجتمعات الإنسانية في المساواة والحرية والكرامة والكفاية والقارة الإفريقية تعيش تحولات جذرية في الثقافة والدين والتفكير، في السنوات الأخيرة فيما يخص التطرف الديني، والعالم اليوم يحتاج إلى التعايُشُ الاجتماعي واحترام الآخرين وحرياتهم والوعي بالاختلافات بين الأفراد والجماعات والقَبول بها، وكان للمثقف ......





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