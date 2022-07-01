الانسحاب من جزيرة الثعبان.. البنتاغون: لا نصدق بادرة حسن النية الروسية

2022/07/01 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الجمعة، أن الإدارة الأميركية لا تصدق الادعاءات الروسية حول الانسحاب من جزيرة الثعبان الأميركية، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المقدمة لأوكرانيا هي ذاتها التي تستخدمها الولايات المتحدة للدفاع عن واشنطن.

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