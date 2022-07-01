وزارة النفط: 11.5 مليار دولار إيرادات شهر حزيران الماضي

2022/07/01 | 23:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات

والايرادات المتحققة لشهر حزيران

الماضي، بحسب الاحصائية الاولية

الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية

{سومو}.





وذكر بيان للوزارة ان "بلغ مجموع كمية

الصادرات من النف

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