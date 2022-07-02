4 قتلى في تحطم طائرة إسعاف في الأرجنتين

2022/07/02 | 00:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أسفر تحطم طائرة إسعاف، اليوم الجمعة، عن مقتل 4 أشخاص كانوا على متنها عند اصطدامها بمبنى في مطار في مدينة ريو غراندي الأرجنتينية.ووفق ما ذكرته قناة Todo Noticias التلفزيونية، كانت الطائرة تقل طفلا للعلاج في العاصمة بوينس آيرس من مدينة ريو غراندي.وكان على متن الطائرة طياران وطبيب وممرضة.وبحسب المعطيات الأولية، اصطدمت الطائرة […]

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