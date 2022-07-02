ميلان وآرسنال يترقبان رحيل نجم ريال مدريد

2022/07/02 | 00:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستقر نادي ريال مدريد على رحيل أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يقدم عقدا جديدا للاعبه ماركو أسينسيو، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي في صيف 2023 المقبل.وأضافت أن الميرينجي يريد بيع أسينسيو هذا الصيف مقابل 30 مليون يورو، للاستفادة من ورائه، خاصة وأنه سيكون من حقه الرحيل بشكل مجاني في الصيف المقبل.وتابعت أن أسينسيو هو أحد أهداف ميلان لتعزيز مركز الجناح الأيمن في الصيف الحالي، مشيرة إلى أن الروسونيري أكثر الأندية اهتماما بالحصول على خدماته.بجانب ميلان، يتواجد آرسنال أيضًا من بين الأندية المهتمة بضم أسينسيو، خاصة أن وكيل اللاعب الإسباني كشف في أبريل/نيسان الماضي أن الجانرز مهتمون بالتعاقد معه.

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