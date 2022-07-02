القوة الجوية يجدد عقود محمد علي عبود وحسين جبار

2022/07/02 | 00:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية، تجديد عقود لاعبيه محمد علي عبود وحسين جبار لموسم اخر.وذكر النادي في بيان ان “اللاعبين محمد علي عبود وحسين جبار، جددا الولاء للصقور”.يذكر أن القوة الجوية سبق وان تعاقد مع لاعبه السابق محمد قاسم.وأبرمت الهيئة الإدارية المؤقتة برئاسة شهاب جاهد جميع هذه التعاقدات.

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