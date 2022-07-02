2022/07/02 | 00:40 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنك أمريكي يحذر من سيناريو كارثي: روسيا قد تدفع سعر برميل النفط إلى 380 دولارا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/02 | 00:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنك أمريكي يحذر من سيناريو كارثي: روسيا قد تدفع سعر برميل النفط إلى 380 دولارا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنك أمريكي يحذر من سيناريو كارثي: روسيا قد تدفع سعر برميل النفط إلى 380 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).