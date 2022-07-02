"ضاعفت" النتائج على أرض المعركة.. أنظمة أميركية "تغير موازين القوى" في أوكرانيا 

2022/07/02 | 00:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت أنظمة الصواريخ الموجهة عالية التقنية التي زودتها الولايات المتحدة لأوكرانيا بإحداث تغيير ملحوظ في أوكرانيا، بل أنها غيرت من موازين القوى المدفعية في شرقي البلاد، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي قدمت أمثلة على أرض الواقع بناء على شهادات من ضباط أوكرانيين.

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