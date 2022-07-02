2022/07/02 | 01:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5C2WHznedWU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير خالد : السيد الصدر لن يسلم البلاد للفاسدين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمير خالد : السيد الصدر لن يسلم البلاد للفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).