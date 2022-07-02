قطف جمرة . - حسن ابراهيمي

2022/07/02 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي على وسادة شمعة جرح يرتب حنين الأبرياء يتكامل في عش وردة كدمعة تلفح الاسفلت .قطب أخرس من الحناء اتخذ من الرعد حجرا .الزغاريد قطوف جنود يوزعون المشاة لطفا .



يسربلون الضباب سرا .خلف الضباب قلعة في الغياب تبدو وحيدة تقتنص التجلي على الهواء وحيدا .

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