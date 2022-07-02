لقاء أميركي مع طالبان.. واشنطن تعبر عن استيائها من التدخل في المساعدات الإنسانية

2022/07/02 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفد أميركي بممثلين عن حركة طالبان في العاصمة القطرية، الدوحة، حيت ناقشا المساعدات في ظل الزلزال الذي تسبب في كارثة إنسانية في البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، مؤكدة أن واشنطن عبرت عن استيائها من تدخلات الحركة في تسيير المساعدات الإنسانية.

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