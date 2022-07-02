الزراعة: 55‎% من مساحة الأراضي مهدَّدة بالتصحّر

2022/07/02 | 02:12 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: نصار الحاج
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حذّرت وزارة الزراعة من أنَّ 55 بالمئة من المساحة الكليَّة للعراق مهددة بالتصحر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: 55% من مساحة الأراضي مهدَّدة بالتصحّر) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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