2022/07/02 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: نصار الحاج

حذّرت وزارة الزراعة من أنَّ 55 بالمئة من المساحة الكليَّة للعراق مهددة بالتصحر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: 55‎% من مساحة الأراضي مهدَّدة بالتصحّر) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: 55‎% من مساحة الأراضي مهدَّدة بالتصحّر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).