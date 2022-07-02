نساؤكم - محمد ماجد ديُوب

2022/07/02 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_ماجد_ديُوب نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ...



سورة البقرةهنا وجدت كلّ تفاسير الآية التي وردت في الموروث الإسلامي لم تقترب من تفسير أنّى شئتم بل على العكس تمّ تحريف المعنى عن غايته كما أرىفأنّى هنا ظرف مكانٍ يشير إلى جسد الأنثى إي إنكحها في المكان الذي تريد قبلاً أو دُبراً أو إلى مكان ممارسة النّكاح أي إنحكها في أي مكانٍ في الأرض تريد أو ظرف زمانٍ بمعنى إنكح زوجتك ف ......





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