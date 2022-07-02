تحليل: روسيا والصين تسعيان لاستقطاب خصمين مؤثرين في الشرق الأوسط

2022/07/02 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يمضي فيه حلف شمال الأطلسي للتوسع بضم فنلندا والسويد، تتحرك الصين وروسيا لتعزيز تكتل أمني واقتصادي يضم إيران والسعودية.

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