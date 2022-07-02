الإمارات ترصد ثلاث هزات أرضية متتالية.. وقتلى في إيران

2022/07/02 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل المركز الوطني الإماراتي للأرصاد وقوع عدة زلازل في جنوب إيران مساء الجمعة وفجر السبت، والتي تراوحت درجاتها بين 4.1 إلى 6.3 درجات على مقياس ريختر، في حين أعلنت إيران مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

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