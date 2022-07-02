2022/07/02 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبادرة "شراكة البنية التحتية والاستثمار العالمي"..ما هي حصة دول الشرق الأوسط؟

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