"أرخص مما يدفعه الإسبان أنفسهم".. المغرب يرفع مشترياته من الكهرباء الإسبانية

2022/07/02 | 05:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم المغرب إلى فرنسا على قائمة مشتري الكهرباء الرخيصة من إسبانيا بعدما أظهرت أرقام جديدة ارتفاعا كبيرا لصادرات إسبانيا من الطاقة إلى الرباط بعد المصالحة "التاريخية" بين البلدين.

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