سماع دوي انفجار ضخم في مدينة جنوب أوكرانيا

2022/07/02 | 06:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عمدة مدينة ميكولايف الأوكرانية، ألكسندر سينكيفيتش، إن "دوي انفجارات قوية" سمع فجر السبت، وفقا لرويترز.

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