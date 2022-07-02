بلومبيرغ: محادثات الاتفاق النووي مستمرة في الدوحة بعد زيارة بايدن للمنطقة

2022/07/02 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر لم تسمها، باستمرار محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للمنطقة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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