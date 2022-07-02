بين الجوهري والميعاري وعش الدبابير: تزوير الجوهر والافتراء الفجّ على الشيوعيين! - عصام مخول

2022/07/02 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصام_مخول نقل إليّ بعض رفاقي الأسبوع الماضي مادة نشرها على صفحته أو جريدته على الانترنت صحافي في عمان لم أعرفه من قبل اسمه شاكر الجوهري تحت عنوان: "الشيوعيون الفلسطينيون احتفلوا مع بن غوريون بإعلان استقلال إسرائيل واسطفوا معها ضد رجعية الأنظمة العربية".وكلمة "اسطفوا" هنا كتبها الجوهري في الأصل بهذا الشكل وقد اشتق منها في مكان آخر (المصدر استطفاف حينا واسطفاف حينا آخر)، وهو يقصد أن يستعمل كلمة ا ......





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