2022/07/02 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس إن الحرب الروسية على النازية في أوكرانيا تفرض علينا أن نحمل رؤية مترابطة نستخلصها من الأحداث المتباينة، وخاصةً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وكذلك تفرض علينا أن نفكر وندرس المشكلات الكبرى التي تفرض نفسها في المستقبل القريب، فهل نتجه إلى حرب عالمية ثالثة من طراز جديد؟الحرب العالمية الأولى وقعت نتيجة لصراعات "أوروبية – أوروبية"، ولم يطلق على الحرب العالمية الأولى هذا الوصف، إلا أن الخصم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرب على النازية - خليل اندراوس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرب على النازية - خليل اندراوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).