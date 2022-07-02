2022/07/02 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف كثُرت التكهنات حول طبيعة أهداف الزيارة التي يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن القيام بها إلى كلٍ من إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة والمملكة العربية السعودية، ما بين 13 و 16 تموز/يوليو 2022، وخصوصاً أنها تأتي وسط توترات متصاعدة، ناجمة عن استعصاء المحادثات الدولية التي تستضيفها فيينا حول الملف النووي الإيراني، وتصاعد التهديدات التي يطلقها الزعماء الإسرائيليون بشأن عزمهم على مواجهة إيران بصورة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي أهداف زيارة جو بايدن المقبلة إلى المنطقة؟ - ماهر الشريف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي أهداف زيارة جو بايدن المقبلة إلى المنطقة؟ - ماهر الشريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).