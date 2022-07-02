هازارد.. مدرب ريال مدريد يتطلع إلى دور جديد لـ

2022/07/02 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "أس" الإسبانية عن مصادر خاصة بها أن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، يسعى إلى إيجاد دور جديد للنجم البلجيكي، إيدن هازارد، وذلك بعد أن عجز الأخير عن تقديم المستوى المأمول منه في المواسم الثلاثة الماضية.

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