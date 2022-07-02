5 قتلى و19 مصابا بزلازل في جنوب إيران

2022/07/02 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن حاكم محافظة هرمزجان بجنوب إيران مهدي دوستي أن الزلازل التي ضربت مناطق بالمحافظة فجر اليوم السبت أدت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين على الأقل.وقال دوستي في تصريح صحفي إن الزلازل القوية التي وقعت بقوة 6.1 و6.3 درجة بمقياس ريختر والعشرات من الهزات الارتدادية، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة […]

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