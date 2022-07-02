من أوكرانيا إلى سوريا.. الغزو الروسي يضاعف معاناة اللاجئين

2022/07/02 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ فبراير الماضي يهدد شريان الحياة الأساسي لملايين النازحين في شمال سوريا والذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات.

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