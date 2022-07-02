ميقاتي يجدد مناشدة الدول الخليجية والعربية احتضان لبنان ويؤكد الالتزام بسياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي

2022/07/02 | 08:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، الجمعة، الدول العربية والخليجية لـ"احتضان لبنان" مؤكدا التزام بلاده بسياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي.

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