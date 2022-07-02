النيابة المصرية تأمر بحبس زوج الإعلامية شيماء جمال على ذمة التحقيق

2022/07/02 | 08:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة في مصر، الجمعة، بحبس زوج الإعلامية المقتولة، شيماء جمال على ذمة التحقيق وسط تفاعل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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