واتساب يختبر ميزة جديدة.. الهدف إخفاء “الكلمة المحرجة”

2022/07/02 | 08:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعمل تطبيق التواصل الفوري “واتساب” على ميزة جديدة تخفي وضع المستخدم عن الآخرين، بما قد يعفيه من الرسائل المزعجة.وقال موقع (WABetaInfo)، الذي يتابع آخر أخبار “واتساب” أولا بأول، إن التطبيق يختبر حاليا ميزة إخفاء وضع المستخدم “متصل الآن” أو (online) باللغة الإنجليزية.وذكر الموقع أن هذه الميزة الجديدة ستكون موجودة في التطبيق […]

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