2022/07/02 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وجه الحراك الشعبي لمشروع الحرير وميناء الفاو ، السبت ، اتهاما لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتواطؤ مع شركة دايو الكورية الذي لم يحرك ساكنا ازاء شبهات الفساد التي احاطت بعملية الاحالة وعدم مشروعيتها وهدر اكثر من نصف مليار دولار ، مؤكدا أهمية إقالة الحلبوسي من منصبه على خلفية اشتراكه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهامات للحلبوسي بالتواطؤ مع شركة دايو ودعوات لاقالته) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهامات للحلبوسي بالتواطؤ مع شركة دايو ودعوات لاقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).