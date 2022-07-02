ماسك يظهر مجددا على “تويتر” ويعلن اجتماعه مع البابا فرنسيس

2022/07/02 | 08:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إنه التقى يوم الخميس 30 حزيران، مع الحبر الأعظم البابا فرنسيس.وأضاف ماسك في تغريدة على تويتر: “كان شرفا عظيما أن التقي بالبابا فرنسيس”.ولم يذكر الملياردير الأمريكي أية تفاصيل أخرى حول هذا الاجتماع مع البابا.وكانت هذه التغريدة واحدة من أولى الرسائل بعد أكثر من أسبوع […]

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