يعقوب جناحي باقٍ في الذاكرة - فهد المضحكي

2022/07/02 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي رحل‭-;- ‬-;-يعقوب‭-;- ‬-;-جناحي‭-;- ‬-;-‮-;-«‬-;-أبو‭-;- ‬-;-لطيفة‮-;-»‬-;-‭-;- ‬-;-العاشق‭-;- ‬-;-للوطن،‭-;- ‬-;-والمرأة‭-;- ‬-;-والأزقة‭-;- ‬-;-الضيقة،‭-;- ‬-;-المكتظة‭-;- ‬-;-بالأطفال‭-;- ‬-;-والأحلام،‭-;- ‬-;-وبروائح‭-;- ‬-;-البحر‭-;- ‬-;-والنخيل‭-;- ‬-;-بعد‭-;- ‬-;-مسيرة‭-;- &# ......





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