2022/07/02 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#فهد_المضحكي رحل-;- -;-يعقوب-;- -;-جناحي-;- -;--;-«-;-أبو-;- -;-لطيفة-;-»-;--;- -;-العاشق-;- -;-للوطن،-;- -;-والمرأة-;- -;-والأزقة-;- -;-الضيقة،-;- -;-المكتظة-;- -;-بالأطفال-;- -;-والأحلام،-;- -;-وبروائح-;- -;-البحر-;- -;-والنخيل-;- -;-بعد-;- -;-مسيرة-;- &# ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يعقوب جناحي باقٍ في الذاكرة - فهد المضحكي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#فهد_المضحكي رحل-;- -;-يعقوب-;- -;-جناحي-;- -;--;-«-;-أبو-;- -;-لطيفة-;-»-;--;- -;-العاشق-;- -;-للوطن،-;- -;-والمرأة-;- -;-والأزقة-;- -;-الضيقة،-;- -;-المكتظة-;- -;-بالأطفال-;- -;-والأحلام،-;- -;-وبروائح-;- -;-البحر-;- -;-والنخيل-;- -;-بعد-;- -;-مسيرة-;- &# ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يعقوب جناحي باقٍ في الذاكرة - فهد المضحكي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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