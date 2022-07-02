أخطاء التفسير وجذور الفكر القرآني - سامح عسكر

2022/07/02 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر اشتهر عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: ثلاثة لا أصل لها (التفسير والملاحم والمغازي) وهذا القول نقله ابن تيمية عنه في كتاب "مقدمة في أصول التفسير" لكنه محظور نشره بين العامة من طرف الحنابلة والسلفيين بالخصوص لخطورة فحواه بإنكار كل كتب التاريخ واجتهادات المفسرين واعتبارها غير ملزِمة.وفي الحقيقة هذه الكلمة لها حكمة وسياق، فالحكمة منها عدم اعتبار كتب ودعاة التفسير والملاحم والمغازي مقدسون، وهنا عل ......





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