دراسة: بعض الفيروسات تغير رائحة المصابين بها لتجعلهم أكثر جاذبية للبعوض!

2022/07/02 | 09:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دراسة جديدة إلى أن بعض الفيروسات يمكن أن تغير رائحة الجسم لتصبح أكثر جاذبية للبعوض.وقال الباحثون إن فيروسات زيكا وحمى الضنك تغير رائحة الفئران والبشر عندما تصيبهم.والرائحة المعدلة تجذب البعوض الذي يلدغ المضيف ويشرب دمه المصاب ثم ينقل الفيروس إلى ضحيته التالية.وأشار بنغوا وانغ، الأستاذ المساعد في علم المناعة […]

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